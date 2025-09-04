MTV-Herren wollen auswärts wieder gewinnen

Die Erste Mannschaft will zurück in die Erfolgsspur, die Zweite auf dieser bleiben: Am kommenden Sonntag wollen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen auswärts gewinnen. Die Erste tritt um 15:30 bei der (SG 1) Lechsee in Prem, die Zweite um 17:00 bei der Reserve der DJK Schwabhausen an.