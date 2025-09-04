MTV-Herren wollen auswärts wieder gewinnen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Erste Mannschaft will zurück in die Erfolgsspur, die Zweite auf dieser bleiben: Am kommenden Sonntag wollen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen auswärts gewinnen. Die Erste tritt um 15:30 bei der (SG 1) Lechsee in Prem, die Zweite um 17:00 bei der Reserve der DJK Schwabhausen an.