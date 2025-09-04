 2025-09-04T13:21:47.781Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen auswärts wieder gewinnen

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SG Lechsee
SG LechseeSG Lechsee
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
15:30

Die Erste Mannschaft will zurück in die Erfolgsspur, die Zweite auf dieser bleiben: Am kommenden Sonntag wollen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen auswärts gewinnen. Die Erste tritt um 15:30 bei der (SG 1) Lechsee in Prem, die Zweite um 17:00 bei der Reserve der DJK Schwabhausen an.

Aufrufe: 04.9.2025, 17:20 Uhr
Philipp RopersAutor