MTV-Herren wollen auswärts weiter punkten

Nach neun Punkten innerhalb einer Woche will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Samstag um 14:00 auch auswärts beim TSV Landsberg punkten.



„Die Woche war gut und wichtig, aber wir müssen dranbleiben und wollen nun auch auswärts direkt weiter punkten“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Im Hinspiel Anfang September führte das Team vom Ammersee zuhause zwischenzeitlich mit 2:1, musste sich am Ende aber verdient mit 2:4 geschlagen geben. Das soll nun im Rückspiel anders sein, um zumindest den knappen Vorsprung in der Tabelle vor den Landsbergern zu bewahren oder ihn sogar auszubauen. Dort liegt der MTV nach der Neun-Punkte-Woche mittlerweile mit 20 Zählern auf dem 10. Rang und damit bei einem Spiel weniger einen Punkt und Platz vor dem TSV, der seit insgesamt elf Spielen nicht mehr gewonnen hat.



„Wir wissen, dass es aufgrund der Gesamtkonstellation ein sehr schwieriges Spiel wird, wollen aber trotzdem etwas Zählbares mitnehmen“, ist das Ziel für Ropers und sein Team klar.



Die Zweite Mannschaft des MTV will sich dann einen Tag später am Sonntag um 16:00 auswärts beim FC Hofstetten nach dem Heimsieg am vergangenen Spieltag den zweiten Dreier in Folge erspielen.