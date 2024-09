MTV-Herren wollen auswärts nachlegen

Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Samstag um 13:30 auswärts beim TSV Oberalting-Seefeld die nächsten drei Punkte nachlegen.



„Wir wollen nach dem ersten Heim- nun auch den ersten Auswärtssieg“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Die letzten Duelle mit Oberalting fanden in der Saison 2008/2009 in der Kreisliga statt. Seitdem spielte lange der TSV zwei bis drei und dann in der vergangenen Saison der MTV eine Liga höher. Nun trifft man sich nach über 15 Jahren wieder in einem Punktspiel.



Nach den ersten fünf Partien der Saison 2024/2025 steht Diessen mit sechs Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und will mit weiteren drei den nächsten Sprung machen. Seefeld liegt mit zwei Zählern auf dem dreizehnten Rang und wartet noch auf den ersten Saisonsieg.



“Wir wollen an unsere Leistungen anknüpfen und wieder drei Punkte holen”, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV tritt einen Tag später am Sonntag um 13:15 auswärts beim FC Weil an und will ebenfalls den zweiten Sieg in Folge und die nächsten drei Zähler holen.