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Spielbericht
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MTV-Herren wollen auswärts gewinnen
von Philipp Ropers · 03.04.2026, 19:45 Uhr · 0 Leser
Nach den wegen des Schneefalls ausgefallenen Heimspielen am vergangenen Wochenende treten die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Ostermontag auswärts beim FC Weil an. Die Reserven spielen um 13:15 gegeneinander und die Ersten anschließend um 15:00, die Diessener wollen natürlich beide Spiele gewinnen.