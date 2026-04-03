 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

MTV-Herren wollen auswärts gewinnen

von Philipp Ropers · 03.04.2026, 19:45 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
FC Weil
MTV Dießen
Heute, 15:00 Uhr
FC Weil
FC WeilFC Weil
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
15:00

Nach den wegen des Schneefalls ausgefallenen Heimspielen am vergangenen Wochenende treten die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Ostermontag auswärts beim FC Weil an. Die Reserven spielen um 13:15 gegeneinander und die Ersten anschließend um 15:00, die Diessener wollen natürlich beide Spiele gewinnen.