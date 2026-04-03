MTV-Herren wollen auswärts gewinnen

Nach den wegen des Schneefalls ausgefallenen Heimspielen am vergangenen Wochenende treten die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Ostermontag auswärts beim FC Weil an. Die Reserven spielen um 13:15 gegeneinander und die Ersten anschließend um 15:00, die Diessener wollen natürlich beide Spiele gewinnen.