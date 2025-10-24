 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

MTV-Herren wollen auswärts gewinnen

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
Nach dem torlosen Unentschieden am vergangen Spieltag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:15 auswärts beim SV Prittriching wieder gewinnen. Die Zweite Mannschaft ist spielfrei.

Philipp RopersAutor