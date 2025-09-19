 2025-09-19T07:58:00.826Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen auswärts gewinnen

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Issing
MTV Dießen am Ammersee
15:00

Am kommenden Sonntag treten beide Herrenmannschaften des MTV Diessen um 15:00 auswärts an. Die Erste will in Issing den Heimsieg vom vergangenen Wochenende bestätigen. Die Zweite will in Utting nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten.

Philipp RopersAutor