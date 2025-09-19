MTV-Herren wollen auswärts gewinnen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag treten beide Herrenmannschaften des MTV Diessen um 15:00 auswärts an. Die Erste will in Issing den Heimsieg vom vergangenen Wochenende bestätigen. Die Zweite will in Utting nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten.