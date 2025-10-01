MTV-Herren wollen auswärts doppelt nachlegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach dem deutlichen Heimsieg am vergangenen Sonntag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen in dieser Woche auswärts gleich doppelt nachlegen. Für das Team vom Ammersee steht eine „englische“ Woche an, der MTV tritt am Donnerstag um 19:30 in Hohenpeißenberg und am Sonntag um 13:00 in Peiting an. Die Zweite ist am kommenden Wochenende spielfrei.