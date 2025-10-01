MTV-Herren wollen auswärts doppelt nachlegen

Nach dem deutlichen Heimsieg am vergangenen Sonntag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen in dieser Woche auswärts gleich doppelt nachlegen. Für das Team vom Ammersee steht eine „englische“ Woche an, der MTV tritt am Donnerstag um 19:30 in Hohenpeißenberg und am Sonntag um 13:00 in Peiting an. Die Zweite ist am kommenden Wochenende spielfrei.