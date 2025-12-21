MTV-Herren werden bei der Hallenmeisterschaft Dritter

Am vergangenen Samstag trat die Erste Mannschaft des MTV Diessen bei der BFV-Hallenmeisterschaft an. Das Team vom Ammersee traf im Vorrundenturnier in Hechendorf im Modus Jeder-gegen-Jeden auf den FSV Höhenrain, Ethnikos Puchheim, den SV Inning, den SV Althegnenberg und den TSV Geiselbullach. Der MTV startete mit drei Siegen gegen Höhenrain (3:1), Puchheim (3:0) und Inning (1:0); verlor dann aber gegen Althegnenberg knapp mit 2:3 und gegen Geiselbullach deutlich mit 0:4. Damit schlossen die Diessener ihre Gruppe als Tabellendritter ab.