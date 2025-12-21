Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
MTV-Herren werden bei der Hallenmeisterschaft Dritter
Am vergangenen Samstag trat die Erste Mannschaft des MTV Diessen bei der BFV-Hallenmeisterschaft an. Das Team vom Ammersee traf im Vorrundenturnier in Hechendorf im Modus Jeder-gegen-Jeden auf den FSV Höhenrain, Ethnikos Puchheim, den SV Inning, den SV Althegnenberg und den TSV Geiselbullach. Der MTV startete mit drei Siegen gegen Höhenrain (3:1), Puchheim (3:0) und Inning (1:0); verlor dann aber gegen Althegnenberg knapp mit 2:3 und gegen Geiselbullach deutlich mit 0:4. Damit schlossen die Diessener ihre Gruppe als Tabellendritter ab.