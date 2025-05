MTV-Herren verlieren zuhause dramatisch

Trotz einer starken Leistung hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag zuhause gegen den SC Maisach nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:4 verloren.



„Das war wirklich sehr bitter heute, aber so ist Fußball einfach manchmal“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Das Team vom Ammersee bestimmte die Anfangsphase, verpasste aber mehrfach den Führungstreffer. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe Moritz Loh einen Pass der Gäste abfing und aus 30 Metern über den weit vor dem Tor stehenden Torhüter zum 1:0 traf. Im direkten Gegenzug musste der MTV allerdings den 1:1-Ausgleich hinnehmen, mit dem es dann auch in die Pause ging.



Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, bis Benjamin Steffes seine Farben mit einer starken Einzelaktion wieder mit 2:1 in Führung brachte. Anschließend drückte die Mannschaft weiter, erspielte sich ein gutes Dutzend klarer Torchancen, ließ diese aber allesamt liegen. In der 90. Spielminute glichen die Maisacher aus dem Nichts zum 2:2 aus, die Diessener warf dann in der Nachspielzeit alles nach vorne und fing sich noch zwei weitere Gegentreffer zum 2:4-Endstand.



„Wir haben noch zwei Spiele und machen weiter“, schaute Ropers bereits auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Geiselbullach.



Die Zweite Mannschaft des MTV gewann anschließend ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel gegen den SV Erpfting knapp, aber nicht unverdient mit 1:0.