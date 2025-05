MTV-Herren verlieren letztes Liga-Heimspiel knapp

Am vergangenen Sonntag verlor die Erste Mannschaft des MTV Diessen Ihr letztes Liga-Heimspiel gegen den damit feststehenden Meister TSV Geiselbullach knapp mit 1:2.



„Wir haben stark gekämpft, leider hat das aber nicht für einen Punkt gereicht“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers, der aus beruflichen Gründen zum ersten Mal in dieser Saison nicht dabei sein konnte, nach dem Spiel.



Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz sowie die besseren Chancen und gingen mit einer insgesamt verdienten 0:2-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Team vom Ammersee stärker und erzielte nach guter Vorarbeit von Benjamin Steffes durch einen Kopfball von Sascha König den 1:2-Anschlusstreffer. Danach versuchte der MTV alles, um auch noch den Ausgleich zu schaffen, was aber leider nicht mehr gelang.



„Wir haben noch ein Spiel, müssen punkten und dann hoffen, dass das reicht“, richtete Ropers den Fokus auf das letzte Ligaspiel am kommenden Samstag auswärts beim TSV Altenstadt.



Die Zweite Mannschaft des MTV gewann im Anschluss ihr letztes Saisonspiel kampflos mit 2:0, weil der Gegner FC Seestall nicht antreten konnte.