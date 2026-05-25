MTV-Herren verlieren Auswärtsspieltag

– Foto: Laura Ellinghoven

Auch ihren zweiten Auswärtsspieltag in Folge haben die beiden Herrenmannschaften am vergangenen Sonntag verloren. In Igling unterlag die Erste trotz guter Ansätze insgesamt chancenlos mit 0:3. Die Zweite musste sich trotz 1:0-Führung durch einen Kopfball von Ludwig Jehle nach Eckstoß von Matteo Bonomo am Ende mit 2:5 geschlagen geben, den Ehrentreffer erzielte Lucas Vief per Elfmeter nach Foul an Benjamin Steffes.