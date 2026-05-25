 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren verlieren Auswärtsspieltag

von Philipp Ropers · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Ellinghoven

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

Gestern, 15:00 Uhr
SV Igling
SV IglingSV Igling
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
3
0
Abpfiff

Auch ihren zweiten Auswärtsspieltag in Folge haben die beiden Herrenmannschaften am vergangenen Sonntag verloren. In Igling unterlag die Erste trotz guter Ansätze insgesamt chancenlos mit 0:3. Die Zweite musste sich trotz 1:0-Führung durch einen Kopfball von Ludwig Jehle nach Eckstoß von Matteo Bonomo am Ende mit 2:5 geschlagen geben, den Ehrentreffer erzielte Lucas Vief per Elfmeter nach Foul an Benjamin Steffes.