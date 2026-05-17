MTV-Herren verlieren Auswärtsspiele

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Am vergangenen Sonntag haben die Herrenmannschaften des MTV ihre beiden Auswärtsspiele verloren. Die Erste unterlag in Hohenfurch in einem umkämpften Spiel knapp mit 0:1, die Zweite in Windach trotz guter Leistung mit 0:3.