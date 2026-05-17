 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren verlieren Auswärtsspiele

von Philipp Ropers · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Ellinghoven

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Kreisklasse Gruppe 4
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Abpfiff

Am vergangenen Sonntag haben die Herrenmannschaften des MTV ihre beiden Auswärtsspiele verloren. Die Erste unterlag in Hohenfurch in einem umkämpften Spiel knapp mit 0:1, die Zweite in Windach trotz guter Leistung mit 0:3.