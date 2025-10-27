MTV-Herren verlieren auswärts

Nach acht ungeschlagenen Partien hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag das letzte Hinspiel auswärts beim SV Prittriching mit 2:4 verloren.



Das Team vom Ammersee kam nicht gut in die Partie und lief früh einem 0:2-Rückstand hinterher. Die jeweiligen Anschlusstreffer zum 1:2 durch Yannik Friedrich nach Freistoß von Philipp Ropers und zum 2:4 durch Ropers per Strafstoß brachten den MTV zwar jeweils zurück ins Spiel, aber nicht die Wende. Trotz aller Versuche stand am Ende eine insgesamt verdiente Niederlage.



Die Zweite Mannschaft war am vergangenen Wochenende spielfrei.



Am kommenden Sonntag treten beide Teams zu den ersten Rückspielen auswärts beim TSV Finning an, die Erste um 14:00 und die Zweite anschließend um 16:00.



