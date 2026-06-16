MTV-Herren veranstalten wieder Elfmeter-Turnier

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Am Samstag 04.07. um 15:00 findet im Ammersee-Stadion in der Jahnstraße die insgesamt 11. Auflage der Markmeisterschaft im Elfmeterschießen statt. Das Turnier wird in Fünferteams bestritten, die Startgebühr beträgt 25€ pro Team.
Die Teamanzahl für das Elfmeter-Turnier ist begrenzt. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 28.06. per Mail an mtvdiessenherren@gmail.com, über Instagram an mtv1879diessen oder per WhatsApp an 016093839346 möglich. Bitte den Teamnamen und einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten nennen.
Für Verpflegung wird gesorgt sein und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Zuschauer sind herzlich willkommen.