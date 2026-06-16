MTV-Herren veranstalten wieder Elfmeter-Turnier

Am Samstag 04.07. um 15:00 findet im Ammersee-Stadion in der Jahnstraße die insgesamt 11. Auflage der Markmeisterschaft im Elfmeterschießen statt. Das Turnier wird in Fünferteams bestritten, die Startgebühr beträgt 25€ pro Team.



Die Teamanzahl für das Elfmeter-Turnier ist begrenzt. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 28.06. per Mail an mtvdiessenherren@gmail.com, über Instagram an mtv1879diessen oder per WhatsApp an 016093839346 möglich. Bitte den Teamnamen und einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten nennen.



