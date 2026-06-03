MTV-Herren veranstalten wieder Elfmeter-Turnier

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Am Samstag 04.07.2026 um 15:00 findet im Ammersee-Stadion in der Jahnstraße die insgesamt 11. Auflage der Marktmeisterschaft im Elfmeterschießen statt. Die Anmeldung wird ab dem 16.06. möglich sein. Weitere Informationen folgen.