MTV-Herren veranstalten wieder Elfmeter-Turnier

Am Samstag 05.07.2025 um 16:00 findet im Ammersee-Stadion in der Jahnstraße die insgesamt 10. Auflage der Marktmeisterschaft im Elfmeterschießen statt. Das Turnier wird in Fünferteams bestritten, die Startgebühr beträgt 25€ pro Team. Die Anmeldung wird ab dem 23.06. möglich sein. Weitere Informationen folgen.