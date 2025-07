MTV-Herren verabschieden Spieler und Unterstützer

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange. Vor dieser müssen die Herren des MTV Diessen einige Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft und mehrere treue Unterstützer verabschieden.



Drei Spieler der Ersten beenden ihre Karrieren: Ludwig Schranner nach zehn (drei davon als Kapitän), Ahmad Assad nach neun und Paul Auerbach nach insgesamt zwei Jahren.



Zusätzlich wechseln drei Spieler an ihre jeweiligen Wohnorte: Daniel Karthe zurück zu seinem Heimatverein nach Raisting sowie Raphael Anklam und Dominik Wagner nach München.



Darüber hinaus wird Levin Braun dem MTV zwar weiterhin regelmäßig zur Verfügung stehen, allerdings vor allem mit einem Zweitspielrecht in Augsburg auflaufen.



Auch die Zweite Mannschaft muss mit Sebastian Achhammer, Kovan Blasini, Nicolas Hähnel, Alexander Heinrich, Jonas Krautbauer, Lucas Poppen, Leander Seeleitner und Andreas Steigenberger künftig ohne mehrere Spieler auskommen, die allerdings überwiegend schon länger nicht mehr auf dem Platz standen.



MTV-Spielertrainer Philipp Ropers schaut zurück und nach vorne: „Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren teilweise langjährigen Einsatz in unseren Mannschaften. Wir haben leider in beiden Teams Qualität und Quantität verloren. Aber unsere Mentalität ist genauso, wie sie in den vergangenen Jahren auch war: „Next men up“!“



Dabei wird die Erste vorrangig durch aufrückende Spieler aus der Zweiten verstärkt werden. Diese wiederum darf sich in Aybars Kalfa, Artur Khakimov, Manuel Marjanovic, Marcel Sibert und Leon Steffens auf fünf Akteure aus der eigenen A-Jugend sowie mit Bastian Knispel auf einen Neuzugang und mit Julian Pena auf einen Rückkehrer freuen.



Doch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz müssen die Herren künftig auf mehrere wichtige Bestandteile ihres „Heimspielteams“ verzichten. Zum einen wird Sebastian Achhammer ebenfalls nicht mehr als Fotograf der Ersten aktiv sein, zum anderen stehen nach Lena Friedrich und Vita Hähnel vor der vergangenen Saison nun leider auch Magdalena Birnstein, Laura Ellinghoven und Ilvy Sieber nicht mehr für die tolle Arbeit im Kiosk zur Verfügung.



Ropers bedankt sich bei allen: „Wir sind sehr dankbar für die überragende Unterstützung in den vergangenen Spielzeiten. Sowohl die Fotos, als auch der Kiosk waren ein sehr wichtiger Teil rund um unsere Heimspieltage.“



Vielen Dank für alles und bis bald im Ammersee-Stadion!