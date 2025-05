MTV-Herren unterliegen zuhause knapp

Am vergangenen Sonntag unterlag die Erste Mannschaft des MTV Diessen zuhause dem SC Unterpfaffenhofen knapp mit 2:3.



„Wir waren nicht über 90 Minuten im Spiel, trotzdem hätte es für einen oder drei Punkte reichen können, hat es aber leider nicht“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Die Gäste bestimmten die Anfangsphase und gingen nach wenigen Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung. Das Team vom Ammersee kam erst nach rund zwanzig Minuten etwas besser ins Spiel, spielte seine Angriffe aber nicht konsequent zu Ende. Kurz vor der Pause erhöhte Unterpfaffenhofen nach einem nicht gut verteidigten Konter zum 0:2-Halbzeitstand.



Nach Wiederanpfiff wurden die Diessener stärker und nach einer guten Stunde erzielte Levin Braun nach einem Eckball von Philipp Ropers den 1:2-Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später stellte der SCU allerdings mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase verkürzte der MTV erst nach einem von Sascha König verlängerten Eckstoß von Ropers durch Daniel Karthe erneut und hatte dann mehrere gute Chancen, um noch ein oder mehrere weitere Tore zu erzielen, es blieb allerdings bei der knappen 2:3-Heimmniederlage.



„Wir bleiben trotzdem dran und wollen nächste Woche auswärts wieder gewinnen“, richtete Ropers den Fokus schon auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim FC Eichenau.



Die Zweite Mannschaft des MTV besiegte anschließend Breitbrunn nach einer guten Mannschaftsleistung und einigen schön herausgespielten Treffern deutlich mit 4:1.



Zusätzlich stand am Sonntag noch eine besondere Aktion auf dem Programm: Das Spiel der Ersten war im Rahmen der Organspende-Aktionswoche des Bayerischen Fußball-Verbandes eines von über 600 Aktionsspielen in ganz Bayern, um Werbung für die lebenswichtige Organspende zu machen.