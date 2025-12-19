MTV-Herren treten bei der Hallenmeisterschaft an

Am kommenden Samstag tritt die Erste Mannschaft des MTV Diessen bei der BFV-Hallenmeisterschaft an. Ab 09:45 trifft das Team vom Ammersee im Vorrundenturnier in Hechendorf im Modus Jeder-gegen-Jeden auf den FSV Höhenrain, Ethnikos Puchheim, den SV Inning, den SV Althegnenberg und den TSV Geiselbullach. Der Tabellenerste, der Tabellenzweite und die beiden besten Tabellendritten aus insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde im Kreis Zugspitze, die am Samstag 03.01. in Penzberg stattfinden wird.