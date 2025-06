MTV-Herren steigen aus der Kreisliga ab: Es hat nicht sollen sein

Die Erste Mannschaft steigt nach zwei Jahren aus der Kreisliga in die Kreisklasse ab, die Zweite spielt eine gute Saison in der B-Klasse, ein weiterer Umbruch steht bevor: Das Fazit der Herren des MTV Diessen für die Saison 2024/2025 enthält Rückschläge und Veränderungen, aber auch Stolz und Vorfreude.



„Wir haben vom Anpfiff des ersten bis zum Abpfiff des letzten Spiels alles versucht, aber es hat nicht sollen sein“, bilanziert Philipp Ropers, der als Spielertrainer für beide Mannschaften verantwortlich ist.



Die Erste Mannschaft holte in der Kreisliga 26 Punkte aus 28 Spielen bei einem Torverhältnis von 50:60, landete drei Zähler hinter dem letzten Relegationsrang auf dem 14. und vorletzten Tabellenplatz und ist damit nach zwei Spielzeiten wieder in die Kreisklasse abgestiegen.



„Wir haben vor allem am Anfang und am Ende der Saison einfach zu wenig Punkte für unsere oft guten Leistungen geholt“, so Ropers über die Erste.



Die Zweite Mannschaft spielte in der B-Klasse eine gute Spielzeit und schloss diese mit 31 Punkten und 44:50 Toren aus 22 Partien auf einem guten 5. Tabellenplatz hinter zwei ersten und zwei zweiten Mannschaften ab.



„Die Zweite hat insgesamt eine gute Saison gespielt und vor allem in der Rückrunde viele Punkte geholt“, so Ropers über die Zweite.



Nach einer intensiven Zeit geht es nun für vier Wochen erst einmal ruhiger zu. Die Sommerpause und mit ihr auch ein weiterer Umbruch auf und neben dem Platz stehen vor der Tür. Die Herren des MTV Diessen starten nach dem Abstieg am Dienstag, dem 01.07., in die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026 in der Kreisklasse und der B-Klasse.



„Wir sind stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren mit unseren Teams erreicht haben. Wir sind mit der Ersten zweimal und mit der Zweiten einmal aufgestiegen, haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft und das Pokalhalbfinale erreicht. Nun freuen wir uns auf die neue Saison in der Kreisklasse und B-Klasse und wollen dort unseren Weg weitergehen“, sagt Sportlicher Leiter Alexander Neiser.