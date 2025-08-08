 2025-08-07T08:03:27.630Z

MTV-Herren starten mit Heimspielen in die neue Saison

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
14:00

Nach sechs Wochen Vorbereitung beginnt für die Herren des MTV Diessen am kommenden Sonntag die neue Saison. Dann empfangen beide Mannschaften im Ammersee-Stadion den TSV Finning, die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen starten.

