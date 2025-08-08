Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
MTV-Herren starten mit Heimspielen in die neue Saison
Nach sechs Wochen Vorbereitung beginnt für die Herren des MTV Diessen am kommenden Sonntag die neue Saison. Dann empfangen beide Mannschaften im Ammersee-Stadion den TSV Finning, die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen starten.