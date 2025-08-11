MTV-Herren starten mit Heimsiegen in die neue Saison

Die MTV-Herren sind mit zwei Heimsiegen in die neue Saison gestartet. Beide Teams gewannen am vergangenen Sonntag gegen den TSV Finning jeweils deutlich und verdient mit 5:1.



Für die Erste Mannschaft von Spielertrainer Philipp Ropers trafen erst zweimal Ropers selbst nach Vorlagen von Marcel Pachebat und Simon Holzinger, dann zweimal Holzinger jeweils nach Pässen von Benjamin Steffes und zum Abschluss Levin Braun nach Zuspiel von Ropers.



Für die Zweite Mannschaft von Neu-Trainer Fabian Bootz netzte Denis Bajrektarevic vor der Pause dreifach nach Vorarbeiten von Nick Busch, Kristian Topic und Max Schartl und in der Schlussphase bereiteten sich Moritz Loh und Simon Mastaller gegenseitig noch jeweils ein Tor vor.



Am kommenden Sonntag wollen beide Teams auswärts beim FC Hofstetten an diese Leistungen anknüpfen.