MTV-Herren starten in die Winter-Vorbereitung von Philipp Ropers · Heute, 10:18 Uhr

Die Herren des MTV Diessen sind Anfang Februar wieder in die siebenwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet.



In der Winterpause hat es keinen Abgang gegeben. Dafür kam mit Daniel Karthe ein Rückkehrer wieder an den Ammersee.





Die Erste steht zur Rückrunde mit einem Nachholspiel in der Hinterhand auf dem vierten Platz in der großen Spitzengruppe der Kreisklasse. Die Zweite liegt nach der Hinrunde auf dem siebten Platz im Mittelfeld der B-Klasse mit viel Abstand nach unten und nach oben.



„Wir wollen in der Vorbereitung den Grundstein für eine gute Rückrunde legen,“ sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Start in die Vorbereitung.





Dafür stehen zahlreiche Trainingseinheiten, insgesamt fünf Vorbereitungsspiele und auch wieder das dreitägige Trainingslager in Miesbach auf dem Programm.