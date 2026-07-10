MTV-Herren starten in die Sommer-Vorbereitung von Philipp Ropers · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

Nach fünf Wochen Sommerpause sind die Herren des MTV Diessen am vergangenen Dienstag wieder in die sechswöchige Vorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 gestartet.



Beide Mannschaften treten in der gleichen Liga wie in der vergangenen Spielzeit an – die Erste in der Kreisklasse 4 und die Zweite in der B-Klasse 7 – und freuen sich erneut über interessante Gegner und kurze Fahrtzeiten.





Nicht mehr dabei sein wird allerdings Simon Holzinger, der den MTV in der Sommerpause verlassen hat. Dafür werden die Herren durch insgesamt 14 aus der A-Jugend aufrückende Spieler verstärkt.



„Unser Ziel ist es, mit beiden Teams ein gutes Jahr und möglichst oben mitzuspielen“, sagen Philipp Ropers (weiter Spielertrainer der Ersten) und Marcel Bischeltsrieder (neuer Trainer der Zweiten).





Dafür stehen in den sechs Vorbereitungswochen neben zahlreichen Trainingseinheiten insgesamt fünf Vorbereitungsspiele und die Teilnahme am Pokal auf dem Programm.