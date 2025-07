MTV-Herren starten in die Sommer-Vorbereitung

Am Dienstag 01.07. starten die Herren des MTV Diessen nach exakt einem Monat Pause wieder in die sechswöchige Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026.



Nach dem Abstieg aus der Kreisliga tritt die Erste Mannschaft des MTV in der kommenden Spielzeit in der Kreisklasse 4 und die Zweite erneut in der B-Klasse 7 an. Beide Teams freuen sich dabei über interessante Gegner und kurze Fahrtzeiten.



„Unser Ziel ist es, mit beiden Mannschaften ein gutes Jahr und möglichst oben mitzuspielen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.



Dafür stehen in den sechs Vorbereitungswochen neben zahlreichen Trainingseinheiten insgesamt vier Vorbereitungsspiele und die Teilnahme am Pokal auf dem Programm.