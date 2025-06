MTV-Herren spielen Unentschieden und steigen ab

Am vergangenen Samstag hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen auswärts beim TSV Altenstadt 1:1-Unentschieden gespielt. Durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen ist das Team nach zwei Jahren in der Kreisliga wieder in die Kreisklasse abgestiegen.



„Wir hätten auch gewinnen können, aber insgesamt ist das Ergebnis gerecht“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Die Diessener spielten eine gute Anfangsphase, gingen bereits nach wenigen Minuten durch Moritz Loh nach Vorarbeit von Nikolas Coso mit 1:0 in Führung und vergaben im Anschluss noch mehrere gute Torchancen. Die Altenstädter kamen nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und glichen Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 aus. Im weiteren Spielverlauf hatten beide Mannschaften ihre Momente und Möglichkeiten, in der Schlussphase hätte das Team vom Ammersee noch den Siegtreffer erzielen können, es blieb aber beim alles in allem verdienten Unentschieden.



„Das ist ein sehr bitterer Moment, aber wir sind nicht heute abgestiegen, denn selbst ein Sieg hätte uns ja am Ende nicht gereicht“, so Ropers nach dem Abpfiff.