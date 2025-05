MTV-Herren spielen auswärts nur Unentschieden

Im richtungsweisenden Auswärtsspiel beim FC Eichenau am vergangenen Sonntag spielte die Erste Mannschaft des MTV Diessen nur 0:0-Unentschieden.



„Wir hätten aufgrund der Tabellenkonstellation gewinnen müssen, haben das aber leider nicht geschafft“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.



Das Team vom Ammersee bestimmte die erste Halbzeit und hätte in der Anfangsphase mehrmals in Führung gehen können, Ropers selbst vergab nach Freistoß, Konter und Ecke die besten Chancen. Trotz weiterer guter Möglichkeiten ging es torlos in die Pause.



Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener und ohne viele klare Torchancen auf beiden Seiten. Die beste hatten die Eichenauer in der Nachspielzeit mit einem Freistoß ans Lattenkreuz, es blieb aber beim ersten torlosen Diessener Spiel seit knapp zwei Jahren.



„Wir brauchen jetzt am nächsten Spieltag zuhause unbedingt drei Punkte“, blickte Ropers schon auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den SC Maisach.



Auch die Zweite Mannschaft des MTV kam am Sonntag beim TSV Finning nach zwei Rückständen und 3:2-Führung nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.