MTV-Herren schließen die Winter-Vorbereitung erfolgreich ab

Ungeschlagen hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga beendet. Spielertrainer Philipp Ropers nimmt dementsprechend viel Positives mit.



„Ich bin mit unserer Vorbereitung zufrieden“, sagt Ropers. Im Winter sei im Vergleich zu einer Sommervorbereitung zwar vieles anders. „Dennoch hatten wir eine gute Beteiligung bei Trainings und Spielen.“ Insgesamt 18 Trainings – inklusive eines dreitägigen Trainingslagers in Miesbach – und drei Vorbereitungsspiele standen in den vergangenen sieben Wochen auf dem Programm. Das gegen den Münchner Kreisligisten DJK Pasing musste leider wegen starken Schneefalls kurzfristig abgesagt werden.



Die ersten beiden Partien gegen die FT Gern, ebenfalls aus einer Münchner Kreisliga, und den Kreisklassisten FSV Höhenrain endeten jeweils mit etwas unglücklichen 2:2-Unentschieden. Das dritte und letzte Spiel gegen den TSV Brunnthal aus der anderen Zugspitze-Kreisliga gewann das Team vom Ammersee dann deutlich mit 5:1.



„Schwerpunkte in unserer Vorbereitung waren Taktik, Technik und Kondition; aber auch, nach dem Winter als Team wieder zusammenzufinden“, erklärt Ropers. Dabei habe seine Mannschaft in allen Bereichen weitere Fortschritte gemacht. „Wir müssen uns aber weiter in allen Bereichen verbessern und vor allem in den Ligaspielen unsere Leistung als Team abrufen.“



Auch die Zweite Mannschaft des MTV trainierte fleißig mit, verlor aber ihr Vorbereitungsspiel gegen den FSV Höhenrain II mit 0:2.



„Wir haben mit Erster und Zweiter viel trainiert und ordentliche Leistungen in den Testspielen gezeigt“, bilanziert Ropers. „Beide Teams sind gut vorbereitet für einen erfolgreichen Pflichtspielstart.“



Dieser findet für die Erste nach dem in der Liga spielfreien vergangenen Wochenende nun am kommenden Sonntag um 11:00 auswärts beim TSV Gilching statt, während es für die Zweite erst eine Woche später losgeht. Beide Mannschaften wollen natürlich mit einem Sieg starten.