MTV-Herren schließen die Winter-Vorbereitung ab von Philipp Ropers · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Achhammer

Die Herren des MTV Diessen haben die siebenwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde beendet.



Insgesamt 18 Trainingseinheiten – inklusive des dreitägigen Trainingslagers in Miesbach – und fünf Vorbereitungsspiele standen auf dem Programm.





Die Erste verlor gegen die Münchner Kreisligisten TSV 1860 München III und FT Gern sowie gegen den Zugspitz-Kreisklassisten SpVgg Wildenroth jeweils deutlich, gewann dann aber zum Abschluss knapp gegen deren Ligakonkurrenten TSV Pentenried. Die Zweite unterlag in Wildenroth mit 1:3.



„Insgesamt bin ich mit unserer Vorbereitung zufrieden. Das eine oder andere Spiel war nicht optimal. Gut, dass wir das letzte noch gewonnen haben“, bilanzierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Vorbereitung.