MTV-Herren schließen die Winter-Vorbereitung ab

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Die Herren des MTV Diessen haben die siebenwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde beendet.
Insgesamt 18 Trainingseinheiten – inklusive des dreitägigen Trainingslagers in Miesbach – und fünf Vorbereitungsspiele standen auf dem Programm.
Die Erste verlor gegen die Münchner Kreisligisten TSV 1860 München III und FT Gern sowie gegen den Zugspitz-Kreisklassisten SpVgg Wildenroth jeweils deutlich, gewann dann aber zum Abschluss knapp gegen deren Ligakonkurrenten TSV Pentenried. Die Zweite unterlag in Wildenroth mit 1:3.
„Insgesamt bin ich mit unserer Vorbereitung zufrieden. Das eine oder andere Spiel war nicht optimal. Gut, dass wir das letzte noch gewonnen haben“, bilanzierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Vorbereitung.