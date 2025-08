MTV-Herren schließen die Sommer-Vorbereitung ab

Mit insgesamt guten Auftritten haben die Herren des MTV Diessen die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 beendet. Beide Mannschaften haben sich im Laufe der sechswöchigen Vorbereitung wieder ein Stück weiterentwickelt. Spielertrainer Philipp Ropers nimmt viel Positives mit.



„Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt Ropers. Neben zahlreichen Trainingseinheiten standen für die Erste Mannschaft drei Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Erst ein 2:2-Unentschieden gegen den Kreisklassisten (SG) Wielenbach/Pähl und dann eine 1:3-Niederlage sowie ein 3:2-Sieg gegen die beiden Kreisligisten FT München-Gern und TSV 1860 München III.



Im Pokal ist der MTV nach Viertelfinal- bzw. Halbfinaleinzug in den vergangenen beiden Jahren diesmal leider schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Nach einem deutlichen 9:2-Erfolg in der ersten Runde beim A-Klassen-Aufsteiger TSV Tutzing verlor das Team vom Ammersee beim Ligakonkurrenten FC Weil in einem wilden Spiel mit 4:5.



Darüber hinaus veranstalteten die Herren im sechsten Jahr in Folge mit großem Erfolg ihr Elfmeter-Turnier.



„Schwerpunkte in unserer Vorbereitung waren Taktik, Technik und Kondition – aber vor allem, als Team wieder einen Schritt auf unserem Weg zu gehen“, erklärt Ropers. Dabei habe seine Mannschaft in allen Bereichen weitere Fortschritte gemacht. „Wir müssen aber dranbleiben und uns überall weiter verbessern.“



Auch die Zweite Mannschaft des MTV trainierte fleißig mit und gewann ihr Vorbereitungsspiel gegen die SG Hungerbach II mit 2:1.



Die erste Mannschaft des MTV tritt in der kommenden Spielzeit in der Kreisklasse 4 und die Zweite erneut in der B-Klasse 7 an. Beide Teams freuen sich dabei über interessante Gegner und kurze Fahrtzeiten.



„Wir haben mit Erster und Zweiter viel trainiert und insgesamt gute Leistungen in den Vorbereitungs- und Pokalspielen gezeigt“, bilanziert Ropers. „Beide Teams sind vorbereitet für den Ligaspielstart.“



Dieser findet für beide am kommenden Sonntag im Ammersee-Stadion gegen den TSV Finning statt. Die Ersten Mannschaften stehen sich um 14:00 und die Zweiten um 16:00 gegenüber. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen starten.