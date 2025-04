MTV-Herren punkten auswärts dreifach

Trotz eines frühen 0:1-Rückstandes hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag auswärts beim SC Oberweikertshofen noch 4:2 gewonnen und damit dreifach gepunktet.



„Der Sieg war insgesamt verdient und die drei Punkte auch aufgrund der anderen Ergebnisse in der Liga sehr wichtig“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.



Das Team vom Ammersee startete denkbar schlecht in die Partie und kassierte nach nur wenigen Minuten durch einen Konter das 0:1. Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde traf Nikolas Coso nach gutem Pass von Philipp Ropers zum 1:1-Ausgleich, mit dem es auch in die Pause ging.



Nach dem Seitenwechsel wurde der MTV stärker, ging erst durch einen sehenswerten Schuss von Ropers mit 2:1 in Führung und erhöhte dann wieder durch Coso auf 3:1, jeweils nach Vorarbeit von Levin Braun. In der Schlussphase verkürzten die Gastgeber nach einem Freistoß auf 3:2, ehe ein unhaltbar abgefälschter Freistoß von Ropers zum 4:2 im Netz landete und die Partie entschied.



„Wir wollen nächste Woche zuhause direkt drei weitere Punkte nachlegen“, schaute Ropers bereits auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den SC Unterpfaffenhofen.



Die Zweite Mannschaft des MTV unterlag ebenfalls am Sonntag parallel zur Ersten auswärts beim starken Tabellenführer in Windach trotz einer lange guten kämpferischen Leistung mit 1:4.