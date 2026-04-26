MTV-Herren ohne Sieg in zweiter englischer Woche von Philipp Ropers · Heute, 21:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Achammer

Ihre zweite von vier englischen Wochen in Folge haben die Herrenmannschaften des MTV mit teilweise guten Leistungen, aber ohne Sieg abgeschlossen.



Die Zweite erkämpfte sich am Donnerstag ein Unentschieden gegen die (SG) Stoffen/Lengenfeld. Den frühen 0:1-Rückstand drehten Leon Steffens Sr. nach Vorarbeit von Yannik Friedrich und Denis Bajrektarevic nach Pass von Toni Ettenhuber zu einer 2:1-Führung. Den erneuten 3:2-Rückstand in der Nachspielzeit glich wieder Bajrektarevic mit der letzten Aktion des Spiels nach Vorlage von Balthasar Rudat zum insgesamt verdienten 3:3-Endstand aus. Drei Tage später hielt die Mannschaft gegen den TSV Utting lange gut mit, verlor am Ende aber deutlich mit 0:4.





Die Erste kam am Sonntag gegen den FC Issing ebenfalls nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Das Team vom Ammersee ging in der ersten Minute durch einen stark ausgespielten Konter nach Pass von Simon Holzinger durch Nikolas Coso mit 1:0 in Führung. Danach verteidigte der MTV erst einen Eckball sowie einen Angriff der Gäste nicht gut und geriet mit 1:2 in Rückstand, dann drehten Philipp Ropers nach Vorarbeit von Benjamin Steffes und wieder Coso nach Vorlage von Ropers die Partie noch vor der Pause wieder. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Diessener lange gut, vergaben aber einige Chancen zur Entscheidung und mussten in der Nachspielzeit nach einer schlecht verteidigten Flanke noch das 3:3 hinnehmen.