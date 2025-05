MTV-Herren müssen zuhause nachlegen

Mit dem Auswärtssieg vom vergangenen Spieltag im Rücken muss die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen den SC Unterpfaffenhofen nachlegen.



„Der Sieg war wichtig, wir brauchen aber trotzdem weiterhin jeden Punkt“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Im Hinspiel Ende September führt das Team vom Ammersee auswärts zur Pause mit 2:0, gab die Partie dann aber noch aus der Hand und unterlag am Ende mit 2:3. Die Gäste haben lange ganz oben mitgespielt, mussten nach der Winterpause allerdings abreißen lassen und stehen nach 24 Spielen mit 41 Punkten mittlerweile auf dem 5. Tabellenplatz. Der MTV befindet sich mit 24 Zählern aus 23 Partien auf dem 10. Rang im weiterhin sehr engen Tabellenkeller. Sicherlich werden beide Mannschaften die Punkte für sich beanspruchen, die Diessener brauchen sie jedoch deutlich dringender.



„Wir wollen und müssen zuhause drei weitere Punkte nachlegen“, ist das Ziel für Ropers und sein Team klar.



Die Zweite Mannschaft des MTV empfängt anschließend um 16:00 Breitbrunn und will sich ebenfalls einen Heimsieg erspielen.



Zusätzlich steht am Sonntag noch eine besondere Aktion auf dem Programm: Das Spiel der Ersten ist im Rahmen der Organspende-Aktionswoche des Bayerischen Fußball-Verbandes eines von über 600 Aktionsspielen in ganz Bayern, um Werbung für die lebenswichtige Organspende zu machen.