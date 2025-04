MTV-Herren müssen auswärts weiter punkten

Nach insgesamt 10 Zählern aus den ersten 6 Spielen nach der Winterpause will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 15:00 auswärts beim SC Oberweikertshofen zum Start in die letzten 6 Partien weiter punkten.



„Es werden immer weniger Spiele und wir brauchen noch einige Punkte“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Das erste Aufeinandertreffen Mitte September endete nach dem Diessener Ausgleichstreffer in der Schlusssekunde mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber spielen insgesamt eine starke Saison und stehen mit 38 Punkten aus 23 Spielen auf einem guten 6. Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Das Team vom Ammersee dagegen kämpft mit 21 Zählern aus 22 Partien auf dem 11. Rang weiterhin um den Klassenerhalt. Die Ausgangslagen der Mannschaften sind also sehr unterschiedlich, dennoch werden beide das Rückspiel natürlich für sich entscheiden wollen.



„Wir werden alles geben und wollen unbedingt drei Punkte mitnehmen“, gibt Ropers die Richtung für sein Team vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV tritt parallel zur Ersten ebenfalls am Sonntag um 15:00 auswärts beim Tabellenführer in Windach an und will gegen einen starken Gegner möglichst gut dagegenhalten.