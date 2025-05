MTV-Herren müssen auswärts punkten

MTV Dießen am Ammersee

MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen

Am letzten Spieltag der Kreisliga-Saison muss die Erste Mannschaft des MTV Diessen auswärts beim TSV Altenstadt punkten.



„Wir müssen punkten und dann hoffen, dass das reicht“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Das Hinspiel Ende Oktober konnte das Team vom Ammersee zuhause mit 3:1 für sich entscheiden. Nach 27 von 28 Spielen steht Altenstadt mit 42 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz, Diessen hat den Klassenerhalt mit 25 Punkten auf Rang 14 nicht mehr selbst in der Hand. Der MTV muss zum einen selbst punkten und zum anderen darauf hoffen, dass entweder Gilching und/oder Oberalting patzen, um noch in die Relegation einzuziehen.



„Wir werden alles dafür tun, um unseren Teil erfolgreich zu erledigen“, gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.