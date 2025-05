MTV-Herren müssen auswärts gewinnen

Nach der knappen Heimniederlage am vergangenen Spieltag muss die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 15:00 auswärts beim FC Eichenau unbedingt gewinnen.



„Wir müssen aufgrund der Tabellenkonstellation gewinnen und werden deshalb voll auf Sieg spielen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



In der Tabelle liegt Eichenau mit einem Spiel mehr auf dem begehrten neunten und ersten Nichtabstiegsplatz sechs Punkte und drei Ränge vor Diessen. Den MTV bringen also nur drei Punkte weiter, sowohl mit Blick nach oben, als auch nach unten. Das erste Duell Anfang Oktober verlor das Team vom Ammersee zuhause mit 1:4, könnte sich also nur mit einem sehr deutlichen Ergebnis auch den direkten Vergleich sichern.



„Wir werden alles reinwerfen, um die Partie für uns zu entscheiden und drei Punkte mitzunehmen“, gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV spielt am Sonntag um 16:00 beim TSV Finning und will an die gute Leistung und den Heimsieg vom vergangenen Wochenende anknüpfen.