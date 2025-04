MTV-Herren müssen auch zuhause gewinnen

Nach den beiden Siegen am grünen Tisch und auf dem grünen Rasen in den vergangenen Tagen muss die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 auch zuhause gegen den TSV Oberalting gewinnen.



„Die sechs Punkte waren unglaublich wichtig für uns, aber wir müssen direkt drei weitere nachlegen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Das erste Aufeinandertreffen Ende August dominierte das Team vom Ammersee, kam auswärts aber trotz vieler Chancen und zwei Führungen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. In der Tabelle stehen die Gäste vor dem Rückspiel zwei Plätze und einen Punkt vor den Diessenern, haben allerdings auch bereits ein Spiel mehr absolviert. Mit einem Heimsieg würde der MTV also einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.



„Wir wissen, dass es wieder ein enges Spiel werden wird, das wir diesmal aber für uns entscheiden müssen“, gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV will im Anschluss um 16:00 gegen den FC Weil nach bisher einem Punkt aus zwei Partien den ersten Sieg im neuen Jahr holen.