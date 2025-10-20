MTV-Herren mit Sieg, Unentschieden und Niederlage

Ihre zweite „englische“ Woche hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen mit vier Punkten abgeschlossen, während die Zweite wieder knapp mit 0:1 unterlag.



Am Donnerstag siegte die Erste auswärts beim TSV Geltendorf in einem hektischen Spiel verdient mit 4:0. Die Tore erzielten Moritz Loh nach Vorlage von Benjamin Steffes, Philipp Ropers per Handelfmeter, Simon Holzinger nach Vorarbeit von Ropers und erneut Ropers wieder nach Pass von Steffes.



Am Sonntag trennte sich die Erste nach einer umkämpften Partie mit einem insgesamt gerechten 0:0-Unentschieden vom SV Igling. Das Team vom Ammersee hatte bis zur Schlussphase die besseren Chancen und hätte in Führung gehen, in den letzten Minuten aber auch noch verlieren können.



Anschließend verlor die Zweite das zweite Mal in Folge durch ein spätes Traumtor des Gegners, diesmal einen Freistoß in den Winkel in der Nachspielzeit, knapp mit 0:1.



Am kommenden Sonntag tritt die Erste um 14:15 auswärts in Prittriching an, die Zweite ist spielfrei.