MTV-Herren mit nur einem Sieg in dritter englischer Woche von Philipp Ropers · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Ellinghoven

Ihre dritte von vier englischen Wochen in Folge haben die Herrenmannschaften des MTV mit nur einem Sieg aus drei Spielen abgeschlossen.



Am Donnerstag unterlag die Erste zuhause dem TSV Hohenpeißenberg nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 1:3. Den Anschlusstreffer in der Schlussphase erzielte Simon Holzinger nach Pass von Philipp Ropers.





Am Sonntag traten beide Teams beim SV Apfeldorf/Kinsau an. Die Zweite verlor trotz guter zweiter Halbzeit mit 1:3. Das Tor erzielte Alex Ryan Pinto dos Santos nach Vorlage von Carlos Gil Renault. Die Erste gewann knapp mit 1:0 durch ein frühes Eigentor nach einer Flanke von Sascha König.