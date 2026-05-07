MTV-Herren mit letzter englischer Woche

In der letzten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben, zwei und drei diesmal sechs Punkte aus zwei Spielen holen. Erst empfängt die Zweite am Donnerstag um 18:30 den SV Erpfting, dann die Erste am Sonntag um 14:00 den TSV Peiting, die Zweite ist am Wochenende spielfrei.