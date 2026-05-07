 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren mit letzter englischer Woche

von Philipp Ropers · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

B-Klasse 7 Zugspitze
MTV Dießen
MTV Dießen II

Heute, 18:30 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen II
SV Erpfting
SV ErpftingSV Erpfting II
18:30

In der letzten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben, zwei und drei diesmal sechs Punkte aus zwei Spielen holen. Erst empfängt die Zweite am Donnerstag um 18:30 den SV Erpfting, dann die Erste am Sonntag um 14:00 den TSV Peiting, die Zweite ist am Wochenende spielfrei.