MTV-Herren mit drei Auswärtsspielen in vier Tagen

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
FC Hofstetten
FC HofstettenHofstetten
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
14:00

Nach den beiden Heimsiegen am vergangenen Sonntag stehen für die MTV-Herren nun in den kommenden vier Tagen drei Auswärtsspiele an. Erst tritt die Zweite Mannschaft am Donnerstag um 18:30 bei der (SG) SV Stoffen/Lengenfeld II an. Dann geht es am Sonntag für beide Teams zum FC Hofstetten. Die Ersten spielen um 14:00 gegeneinander, die Reserven – die Gastgeber hier als (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II – danach um 16:00. Der MTV will natürlich auch auswärts gewinnen.

Ludwig SchrannerAutor