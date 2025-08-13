MTV-Herren mit drei Auswärtsspielen in vier Tagen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach den beiden Heimsiegen am vergangenen Sonntag stehen für die MTV-Herren nun in den kommenden vier Tagen drei Auswärtsspiele an. Erst tritt die Zweite Mannschaft am Donnerstag um 18:30 bei der (SG) SV Stoffen/Lengenfeld II an. Dann geht es am Sonntag für beide Teams zum FC Hofstetten. Die Ersten spielen um 14:00 gegeneinander, die Reserven – die Gastgeber hier als (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II – danach um 16:00. Der MTV will natürlich auch auswärts gewinnen.