MTV-Herren legen auswärts doppelt nach

Nach dem deutlichen Heimsieg am letzten Sonntag hat die Erste Mannschaft des MTV in dieser „englischen“ Woche auswärts doppelt nachgelegt.



Am Donnerstag gewann das Team in Hohenpeißenberg nach 2:3-Rückstand zur Pause noch verdient mit 7:4. Die Treffer erzielten Simon Holzinger mit einem „lupenreinen Hattrick“, Niklas Zimmermann per Doppelpack, Philipp Ropers und Nikolas Coso.



Am Sonntag siegte die Mannschaft in Peiting klar mit 6:1. Die Tore schossen dreimal Philipp Ropers, zweimal Simon Holzinger und Moritz Loh.



Die Zweite war am vergangenen Wochenende spielfrei.



Am kommenden Sonntag stehen für beide Teams wieder Heimspiele an, die Erste empfängt um 14:00 den Tabellenführer SV Hohenfurch, die Zweite anschließend um 16:00 die SpFr Windach II.