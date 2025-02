MTV-Herren im Trainingslager in Miesbach

Die Vorbereitung ist in vollem Gange und die Rückrunde in der Kreisliga rückt näher. Die Herren des MTV Diessen haben das vergangene Wochenende genutzt, um sich im Trainingslager in Miesbach den nötigen Feinschliff zu holen.



„Das Trainingslager war sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gelungen“, bilanziert MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Der Fokus habe auf dem taktischen Bereich gelegen. „Durch sechs Fußballtrainings und vier Fitnesstrainings haben wir aber auch im konditionellen Bereich einiges getan.“



Nach der Anfahrt und einem gemeinsamen Frühstück im Hotel „Best Western Premier Bayerischer Hof“ stand für die 23 MTV-Kicker das erste Training bereits am Freitagvormittag auf dem Plan. Ein paar Erklärungen im Seminarraum und schon ging’s raus auf den sehr schönen und nur 200 Meter vom Hotel entfernten Kunstrasenplatz des SV Miesbach. Mittagessen, eine kurze Pause, etwas Theorie und ab zur nächsten Einheit. Danach stand rund eine halbe Stunde Regeneration mit Blackroll und Dehnen an, ehe es die Diessener mit dem Abendessen und einer Besprechung gemütlich ausklingen ließen. Schließlich begann der nächste Tag schon um 08:00.



Schon vor dem Frühstück war nämlich ein Krafttraining im direkt an das Hotel angeschlossenen Fitnessstudio angesetzt. Dieses leiteten genau wie das Auf- und Abwärmen bei jedem Training und die Regenerationseinheiten Fitnesstrainer Michele Bonomo vom Ammerfit und Physiotherapeut Michael Steigerwald vom Studio P22 . Dabei wurden immer wieder auch die Übungen aus den individuellen Trainingsplänen von PREHAB LAB sportphysiotherapie durchgeführt. Der zweite Abend wurde für Darts, Poker und natürlich auch das eine oder andere isotonische Getränk genutzt.

Sa., 01.03.2025, 15:15 Uhr FSV Höhenrain FSV Höhenrain MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen 15:15 PUSH