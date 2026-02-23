MTV-Herren im Trainingslager von Philipp Ropers · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Die Vorbereitung ist in vollem Gange und die Rückrunde rückt näher. Die Herren des MTV Diessen waren am vergangenen Wochenende von Freitagmorgen bis Sonntagabend mit insgesamt 20 Personen im Trainingslager.



Fast schon traditionell war das Team von Ammersee zum vierten Mal im Hotel „Best Western Premier Bayerischer Hof“ in Miesbach zu Gast und genoss dort optimale Rahmenbedingungen, Unterkunft und Verpflegung.





Wie immer wurde das Trainingslager durch die großzügige Unterstützung des Fußball-Förderverein Dießen sowie der langjährigen Sponsoren Bukoll GmbH Bäder und Wärme, Bukoll Heizung & Energietechnik GmbH und SenerTec Center Oberland GmbH ermöglicht.



Auf dem Programm standen zum einen fünf Fußballtrainings auf dem schönen Kunstrasenplatz des SV Miesbach mit unterschiedlichen taktischen Schwerpunkten und ein Abschlussturnier in den zwei hoteleigenen Indoor-Soccerboxen.





Zum anderen aber auch ein Kraft-, ein Mobilisations- und zwei Regenerationstrainings, geleitet von Fitnesstrainer Michele Bonomo vom Ammerfit und Physiotherapeut Michael Steigerwald vom Studio P22.



Am Freitag war mit Nico Formella ein professioneller Torwart-Trainer vor Ort, der neben seiner Arbeit als Bezirksliga-Cheftrainer in verschiedenen Funktionen für den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) arbeitet.



Die Zeiten zwischen den verschiedenen Einheiten wurden für Videoanalysen und Einzelgespräche, die beiden Abende für Darts, Poker und natürlich auch das eine oder andere isotonische Getränk genutzt.



„Das Trainingslager war sowohl auf, als auch neben dem Platz wieder sehr gelungen“, bilanzierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Wochenende.