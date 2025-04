MTV-Herren holen zuhause einen Punkt

Am vergangenen Ostermontag holte die Erste Mannschaft des MTV Diessen zuhause gegen den TSV Moorenweis mit einem 1:1-Unentschieden einen Punkt.



„Wir wussten, dass es nicht einfach für uns werden wird und nehmen den Punkt natürlich so mit“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.



Die Gäste hatten über die komplette Spielzeit mehr Ballbesitz und die besseren Torchancen. Trotzdem hielt das Team vom Ammersee kämpferisch und defensiv gut dagegen und blieb auch nach dem 0:1-Rückstand Anfang der zweiten Halbzeit weiter im Spiel. In der Schlussphase erzielte dann Nikolas Coso bei einem der wenigen gut ausgespielten Angriffe nach gutem Zuspiel von Sascha König den Treffer zum 1:1-Ausgleich, was auch gleichzeitig der Endstand war.



„Wir wollen nächste Woche auch auswärts wieder punkten“, blickte Ropers schon auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim SC Oberweikertshofen.



Die Zweite Mannschaft des MTV war am Osterwochenende spielfrei.