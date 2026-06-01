MTV-Herren: Gute Leistungen und positive Bilanz von Philipp Ropers · Heute, 07:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Ellinghoven

Die Erste wird Sechster in der Kreis-, die Zweite Siebter in der B-Klasse: Das Fazit der Herren des MTV Diessen für die Saison 2025/2026 fällt insgesamt positiv aus.



„Wir haben insgesamt eine ordentliche Saison gespielt“, bilanziert Philipp Ropers, sportlicher Leiter beider Teams.





Die Erste Mannschaft erreichte in der Kreisklasse 48 Punkte und 76:36 Tore in 26 Spielen, hielt sich lange in der Spitzengruppe und schloss auf dem 6. Platz ab.



„Die Erste hat viele starke Leistungen gezeigt, dafür aber zu wenig Punkte geholt“, so Ropers über die Erste.





Die Zweite Mannschaft holte in der B-Klasse 24 Punkte und 34:50 Tore aus 22 Partien und landete nach einer durchwachsenen Rückrunde auf dem 7. Rang.



„Die Zweite war insgesamt gut, in der Hinrunde aber besser als in der Rückrunde“, so Ropers über die Zweite.



Nach einer intensiven Zeit geht es nun für fünf Wochen erst einmal ruhiger zu. Die Sommerpause steht vor der Tür. Die Herren des MTV Diessen starten am Dienstag, dem 07.07., in die Vorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 in der Kreis- und B-Klasse.