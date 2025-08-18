MTV-Herren gewinnen zwei von drei Auswärtsspielen

Die MTV-Herren haben zwei von drei Auswärtsspielen in den vergangenen vier Tagen gewonnen. Am Donnerstag unterlag die Zweite Mannschaft in Lengenfeld mit 1:4, am Sonntag siegte die Erste mit 3:0 und die Reserve mit 1:0 in Hofstetten.



Die Erste Mannschaft vergab ihre vielen Torchancen aus dem Spiel heraus, traf dafür aber dreimal nach Standards. Erst verlängerte Sascha König eine Freistoßflanke von Philipp Ropers, dann ein Gegenspieler einen Eckball von Moritz Loh ins Tor. Zum Endstand traf wieder König per Abstauber nach Freistoß von Ropers und Abschluss von Toni Ettenhuber.



Für die Zweite Mannschaft erzielte Younes Kasdi am Donnerstag den Ehren- und Moritz Loh nach Vorlage von Balthasar Rudat am Sonntag den Siegtreffer.



Am kommenden Wochenende spielt die Zweite am Sonntag um 13:15 erneut auswärts beim SV Erpfting, das Spiel der Ersten beim TSV Geltendorf wurde verlegt.