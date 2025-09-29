MTV-Herren gewinnen zuhause deutlich

Zwei deutliche Siege feierten die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen am vergangenen Sonntag in ihren Heimspielen gegen den SV Apfeldorf/Kinsau.



Die Erste gewann nach einer starken Leistung verdient mit 7:0. Die Tore schossen zweimal Philipp Ropers sowie Moritz Loh, Sascha König, Nikolas Coso, Simon Holzinger und Julian Pena.



Die Zweite siegte nach einem ebenfalls guten Auftritt dank einer starken letzten halben Stunde klar mit 4:1. Die Treffer erzielten Marcel Sibert, Bastian Knispel, Moritz Loh und Jan-Niklas Krapf.



Für die Erste steht eine „englische“ Woche an, sie tritt am Donnerstag um 19:30 in Hohenpeißenberg und am Sonntag um 13:00 in Peiting an. Die Zweite ist am kommenden Wochenende spielfrei.