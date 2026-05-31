MTV-Herren gewinnen letztes Saisonspiel zuhause

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Am vergangenen Samstag hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen ihr letztes Saisonspiel zuhause gegen den SV Prittriching mit 4:3 gewonnen. Nikolas Coso brachte das Team vom Ammersee nach Vorlage von Benjamin Steffes mit 1:0 in Führung. Nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand drehten Sascha König nach Vorarbeit von Philipp Ropers, Steffes nach Flanke von Moritz Loh und wieder Coso nach Pass von Lukas Frank die Partie zum insgesamt verdienten 4:3-Sieg.