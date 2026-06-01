MTV-Herren feiern Abschluss

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Am vergangenen Samstag haben die Herren des MTV Diessen nach dem letzten Saisonspiel der Ersten gemeinsam mit ihren Helfern und Unterstützern den Abschluss der Saison 2025/2026 gefeiert. Im vereinseigenen Biergarten verfolgten insgesamt über 50 Personen das Champions-League-Finale auf einer großen Leinwand, ließen sich Gegrilltes sowie Giesinger Bräu schmecken und den Abend bei einigen Gesangseinlagen gemütlich ausklingen.