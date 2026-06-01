 2026-06-01T10:27:43.393Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren feiern Abschluss

von Philipp Ropers · Heute, 18:56 Uhr · 0 Leser

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MTV Dießen
MTV Dießen II

Am vergangenen Samstag haben die Herren des MTV Diessen nach dem letzten Saisonspiel der Ersten gemeinsam mit ihren Helfern und Unterstützern den Abschluss der Saison 2025/2026 gefeiert. Im vereinseigenen Biergarten verfolgten insgesamt über 50 Personen das Champions-League-Finale auf einer großen Leinwand, ließen sich Gegrilltes sowie Giesinger Bräu schmecken und den Abend bei einigen Gesangseinlagen gemütlich ausklingen.